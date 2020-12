Le Royaume-Uni devient le premier pays occidental à autoriser la mise sur le marché et l’utilisation du vaccin anti-Covid de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNTech. L’agence nationale de santé, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a en effet confirmé, mercredi 2 décembre au matin, avoir donné son feu vert. « C’est une grande nouvelle, qui va permettre de sauver des vies, nous avons maintenant de l’espoir que la vie reviendra à la normale autour de Pâques », s’est félicité le ministre de la santé britannique, Matt Hancock, ce matin, au micro de la BBC. « C’est une nouvelle fantastique », a ajouté le premier ministre, Boris Johnson, sur Twitter.