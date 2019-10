La capitale rwandaise Kigali abrite du 25 au 27 novembre l'édition 2019 du "Sommet mondial sur le genre" qui se penchera

entre autres sur les obstacles à l'égalité des sexes, ont rapporté mardi des médias des médias locaux, citant les organisateurs. Plus de 800 participants sont attendus à ce rendez-vous planétaire, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, des organisations régionales et

internationales, des institutions de développement, des chercheurs, des universitaires et acteurs de la société civile, entre autres.

Le Sommet "Global Gender Summit" constitue l'occasion "pour partager les meilleures pratiques et stimuler l'innovation afin d'accélérer le progrès en matière d'égalité des sexes", a déclaré la ministre rwandaise du Genre et de la Promotion de la famille, Soline Nyirahabimana. Au cours d'une rencontre consacrée à la présentation de cette édition, la responsable a indiqué que cet évènement, co-organisé par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement rwandais, mettra un accent particulier sur les moyens permettant de créer un environnement juridique, réglementaire et institutionnel propice pour l'égalité des sexes

et l'autonomisation des femmes en Afrique et dans le monde. De son côté, la directrice du genre et de la société civile à la BAD,

Vanessa Moungar, a souligné que ce sommet mondial permettra d'élaborer des stratégies globales à même de combler le déficit de financement des femmes en Afrique. "Le Rwanda est un exemple à suivre en matière d'autonomisation des femmes, c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme pays hôte de cette manifestation", a-t-elle fait savoir.