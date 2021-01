Le secteur du tourisme et de l’artisanat s’est renforcé à Batna par un Centre de valorisation des compétences et des métiers inauguré samedi à Timgad par le ministre du Tourisme de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou au second jour de sa visite de travail dans la wilaya.

Selon les explications données au ministre sur site, ce Centre relevant de la Chambre locale de l’artisanat et des métiers (CAM) a pour mission de qualifier et encadrer les artisans pour leur permettre d’acquérir des compétences nouvelles et de développer la qualité de leurs produits.

M.Hamidou a inspecté cette structure et assisté à un exposé sur ses activités et la confection des bijoux avant de s’entretenir avec des artisans ayant suivi une formation pour la taille des pierres précieuses à Tamanrasset, lesquels ont soulevé le problème de commercialisation de leurs produits.

A ce propos, le ministre leur a assuré que des efforts sont menés actuellement afin de trouver une solution pour la commercialisation des produits des artisans par le biais des Chambres de l’artisanat et des métiers, en plus de les former en vue de préserver ce patrimoine.

Il a également préconisé à l’occasion de proposer des formations aux femmes au foyer notamment dans les zones rurales et les zones d’ombre pour les aider à participer à l’amélioration du revenu familial.

Le ministre a visité, par ailleurs, le chantier du projet de la Maison de l’artisanat au centre-ville de Batna avant d’inaugurer un hôtel, visiter les chantiers de deux autres établissements hôteliers en cours de réalisation et lancer les travaux d’un autre hôtel au niveau du pôle urbain Hamla-3.

Préconisant l’amélioration des services hôteliers par le recours à une main-d’œuvre qualifiée, M. Hamidou a invité les opérateurs à investir dans la réalisation de résidences touristiques accessibles aux diverses couches sociales notamment les personnes aux revenus modestes dont les moyens ne leurs permettent pas de séjourner dans un hôtel.

Pour rappel, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial avait présidé vendredi le lancement dans la commune de Menaâ des festivités nationales officielles de la célébration du nouvel an amazigh 2971 sous le slogan "Authenticité, unité et fierté" en présence du secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad et le Commandant général des Scout musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui.

Il avait également visité les balcons de Ghoufi à T’kout et la vieille dechra de Menaâ dont la construction remonte à plus de 10 siècles et assisté à un exposé sur la valeur historique, culturelle et touristique de ce village.