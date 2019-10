Le Général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), a reçu au nom du

Général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, mardi à Alger les chefs d'état-major des Forces armées du Niger, du Mali et de la Mauritanie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Le Général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu au nom de du Général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ce jour 1er octobre 2019, au siège du ministère de la Défense nationale, le Général de corps d'Armée Ahmed Mohamed, chef d'état-major des Forces armées nigériennes, le Général de division Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major Général des Armées maliennes et le Général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elamine, chef d'état-major de l'Armée nationale mauritanienne, et ce, à l'issue des travaux de la réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du Comité d'état-major

opérationnel conjoint (CEMOC), tenue le 30 septembre 2019 à Tamanrasset", précise le communiqué du MDN. Le secrétaire général du MDN a mis à profit cette rencontre amicale pour "présenter ses félicitations aux hôtes de l'ANP pour tous les efforts

consentis pour la réussite de cet important événement", réaffirmant "l'attachement de l'Algérie à préserver ce cadre de coopération, qui est le CEMOC, érigé dans l'intérêt de la sécurité commune des pays membres, tout en souhaitant au Général de division Abdoulay Koulibaly, chef d'état-major général des Armées maliennes, qui assurera la présidence du Conseil des

chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, plein succès dans ses nouvelles missions".