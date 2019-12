La police du Sri Lanka a arrêté lundi une employée sri-lankaise de l'ambassade suisse à Colombo, qui dit avoir été brièvement enlevée et menacée par des inconnus, lui reprochant d'avoir "fabriqué de fausses preuves".D'après la diplomatie suisse, la collaboratrice a été kidnappée dans une voiture et forcée de révéler des informations confidentielles en lien avec son travail fin novembre, un jour après qu'un policier sri-lankais de haut rang a demandé l'asile en Suisse.Son cas est au centre d'un incident diplomatique entre Berne et Colombo. Le Sri Lanka met en doute le récit de la femme, alors que les autorités helvétiques ont qualifié l'affaire de "très grave" et "constituant une attaque inacceptable".Le procureur général du Sri Lanka a demandé à la police d'arrêter l'employée "et de la traduire en justice pour avoir attisé la désaffection contre le gouvernement (sri-lankais, ndlr) et avoir fabriqué de fausses preuves destinées à être utilisée dans une procédure judiciaire", ont annoncé lundi les autorités sri-lankaises.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si la femme était formellement inculpée. Elle avait déjà été interrogée plusieurs jours par la police après le début de cette affaire et a passé des examens médicaux conformément à un ordre de justice.Le policier sri-lankais qui a fui en Suisse enquêtait sur plusieurs affaires impliquant le clan des Rajapaksa, qui a repris le pouvoiravec l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence de la République le mois dernier. Son frère Mahinda, président de 2005 à 2015, a été nommé Premier ministre.Les Rajapaksa ont gouverné le Sri Lanka durant une décennie. La famille fait l'objet de multiples accusations de corruption et de crimes.Le nouveau gouvernement sri-lankais a ordonné aux services d'immigration des aéroports de bloquer tout policier cherchant à quitter le pays sans permission.