L'APC de Mohamed Belouizdad a décidé la fermeture du stade du 20 Août 1955 et la suspension de son directeur, suite aux deux accidents ayant fait 6 morts, a indiqué, hier, un communiqué publié sur le site Web de la mairie. L'APC de Mohamed Belouizdad a décidé la fermeture du stade du 20 Août 1955 jusqu'à nouvel ordre, tout en poursuivant les travaux de la pelouse et le fonctionnement de la salle des fêtes, a précisé la même source. Cette décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire, présidée par le président de l'APC qui a chargé le secrétaire général d'engager toutes les mesures juridiques et administratives.