L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie a été de 2% jusqu'à novembre 2019, a appris l'APS

auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à novembre 2019

est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois, allant de décembre 2018 à novembre 2019, par rapport à la période allant de décembre 2017 à novembre 2018.Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est

l'indice brut des prix à la consommation durant le mois de novembre 2019 par rapport à celui d'octobre, elle est de -0,6%, selon les données de l’Organisme des statistiques.En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de 2,1% en novembre dernier par rapport au mois précédent. En effet, cette baisse mensuelle des prix des biens alimentaires s'explique, notamment, par un recul de 4,2% des prix des produits agricoles frais.A L'exception des hausses du poissons frais (13,55%) et les œufs (9,9%), l'ensemble des produits relevant de cette catégorie ont observé des

baisses. La plus prononcée a concerné les légumes frais (-15,47%), les fruits frais (-8,24%), la viande de poulet (-7,05%) et la pomme de terre (-2,14%).Les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont connu une légère hausse de 0,1%.S'agissant des produits manufacturés et des services, ils ont, également, connu des hausses respectives de 0,7% et 0,2%, a détaillé l'Office.Par groupe de biens et services, l'augmentation des prix a touché essentiellement le groupe des habillements et chaussures avec une augmentation de près de 0,8%, ceux des transports et communication (0,9%). Les prix des produits des groupes de la santé hygiène corporelle et des produits divers ont connu une hausse de 0,6% pour chacun. Le reste des groupes de biens et services s'est caractérisé, soit par des variations modérées, soit par des stagnations, a relevé l'organisme des statistiques.