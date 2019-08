Le vaisseau spatial Soyouz avec à son bord le robot humanoïde Fedor, le premier à être envoyé par la Russie dans l'espace, n'est pas parvenu à s'arrimer samedi à l'ISS, un nouveau revers pour le secteur spatial russe. A 05H36 GMT, "les cosmonautes russes ont ordonné d'abandonner l'arrimage en régime automatique", au départ prévu pour 05H30 GMT, après que le Soyouz "n'a pas pu entrer dans le module d'arrimage Poïsk" de la Station spatiale internationale, a déclaré la NASA dans un communiqué. Le vaisseau russe s'est ensuite éloigné à une "distance de sécurité" de l'ISS, dans l'attente des directives du Centre russe de contrôle des vols spatiaux (Tsoup) quant à ses futures actions, selon la même source. "La prochaine tentative d'arrimage pourrait avoir lieu au plus tôt lundi matin, selon les contrôleurs russes", a affirmé l'Agence spatiale américaine. La retransmission en direct des opérations sur le site internet de l'Agence spatiale russe (Roskosmos) a été interrompue au moment où le Soyouz se trouvait à une centaine de mètres de la Station. "L'analyse de la télémétrie a montré qu'il y avait des défaillances de l'équipement radio" de l'ISS, qu'"il est possible de corriger", a précisé le responsable du segment russe de la Station, Vladimir Soloviov, cité par l'agence officielle TASS. Selon lui, l'équipage de l'ISS va désormais procéder à des travaux visant à partiellement remplacer cet équipement. "Nous envisageons d'assurer une nouvelle tentative d'arrimage lundi, vers 08H00-09H00" heure de Moscou (05H00-06H00 GMT), a-t-il souligné. "Il n'y a aucune menace pour la Station et son équipage", a pour sa part fait savoir l'Agence spatiale russe dans un communiqué.