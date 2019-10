Quelque 15992 irrégularités ont été recensées lors du déroulement des élections législatives en Tunisie le 6 octobre, a indiqué le Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante des élections (ISIE). "Les infractions en question ont été recensées suite à l'étude des rapports ayant émané particulièrement de l'ISIE et de la Haute autorité indépendante pour la communication audio-visuelle (HAICA)", a souligné Adel Brinsi, membre de l'ISIE, notant que 238 infractions étaient qualifiées de graves. "L'Instance des élections a achevé le dépouillement du vote et le nombre de sièges des listes dans chacune des 33 circonscriptions, des statistiques qui ont été affichées sur les écrans au centre de presse de l'ISIE au palais des congrès, en attendant la proclamation des résultats lors d'une conférence de presse prévue mercredi à 19h00", a-t-il précisé dans une déclaration à l'agence de presse tunisienne. Adel Brinsi a indiqué qu'un total de 118 infractions ont été soumises au ministère public. Il a affirmé que le Conseil de l'ISIE envisageait la possibilité d'annuler des votes ou des sièges pour certaines listes, dans le cas de preuves convaincantes de graves infractions, telles que la violation du silence électoral, l'achat de voix et l'influence sur les électeurs et autres, auquel cas, un nouveau décompte les voix doit être effectué dans les circonscriptions concernées. Le membre de l'Instance électorale a exclu que les ajustements aient une

incidence sur l'ordre des listes gagnantes, même sous forme d'annulation de votes.