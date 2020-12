Le Centre national du registre de commerce (CNRC) a annoncé, dimanche, que les guichets de ses antennes locales à travers 48 wilayas resteront exceptionnellement ouvertes après les heures de travail légales, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, pour permettre aux opérateurs de parachever la mise en conformité de leurs extraits du registre du commerce selon le format électronique.

Cette mesure "intervient pour permettre aux commerçants et opérateurs économiques n’ayant pas procédé à la mise en conformité de leurs extraits du registre du commerce par l’insertion du code électronique "RCE" de le faire avant expiration du délai légal de mise en conformité au Registre du commerce électronique (RCE) fixé au 31 décembre 2020", Selon un communiqué posté par le CNRC sur son compte Facebook .

A cet effet, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour permettre à tous les commerçants et opérateurs économiques de régulariser leur situation dans les meilleures conditions et assurer la réussite de cette opération à laquelle le CNRC accorde la priorité, ajoute-t-on de même source.

Le ministère du Commerce avait souligné auparavant qu’après expiration du délai, les extraits du registre du commerce ne comportant pas ce code électronique seront non valides et sans effet.