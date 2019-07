Le Panel des personnalités appelé à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, entamera immédiatement sa mission, et disposera d'attributions pour mener à bien le processus de dialogue. Ainsi constitué, le Panel entamera immédiatement sa mission, avec le soutien technique et logistique de l'Etat qui mettra à sa dispositions tous les moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien le processus de dialogue. Tout en remerciant les personnalités qui ont accepté cette charge et cette mission, le chef de l'Etat a tenu à rappeler que: