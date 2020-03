Les cours du pétrole chutaient lourdement en Asie lundi matin après que l'Arabie saoudite eut décidé de baisser ses prix à la livraison, en raison de l'échec de l'Opep et de ses alliés à se mettre d'accord pour soutenir les cours.Les deux principaux contrats étaient en baisse de 20%, le prix du WTI (West Tewas Intermediate) s'établissant à 32 dollars le baril et celui du Brent à 36 dollars le baril.Bloomberg News a rapporté dimanche que l'Arabie saoudite s'était lancé dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans.Ainsi, le prix pour le pétrole à destination d'Asie a diminué de 4-6 dollars par baril alors que celui pour les Etats-Unis a été réduit de 7 dollars par baril. Aramco a vendu son baril d'Arabian Light à un prix sans

précédent: 10,25 dollars en dessous du baril de Brent de la mer du Nord, selon Bloomberg.Les mesures saoudiennes sont intervenues après l'échec de négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie sur des réductions de production.La Russie s'est opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour destinée à enrayer la chute des cours du brut, qui ont encaissé une baisse brutale à l'annonce de l'échec des négociations.