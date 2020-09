Le Conseil de sécurité tient mercredi deux sessions sur la Libye pour examiner la proposition de proroger le mandat de la Manul d'une année, au moment ou le SG de l'ONU veut hâter la désignation de son nouveau représentant spécial pour ce pays.A l’occasion de ces deux sessions, l’une fermée et l’autre ouverte, Stephanie Williams, cheffe par intérim de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul), va briefer le Conseil de sécurité sur les activités de la mission onusienne qui continue de se mobiliser tous azimuts, aux fins d’un cessez-le-feu durable et de la reprise des pourparlers politiques, la voie dans laquelle se sont engagées récemment les parties libyennes.En effet, le Conseil présidentiel du gouvernement d’union libyen (GNA) et la Chambre des représentants basée à l’est, ont annoncé, le 21 août, dans deux déclarations distinctes, "un cessez-le-feu généralisé, la démilitarisation de Syrte et la reprise de la production et des exportations de pétrole", a rappelé le chef de l'ONU Antonio Guterres dans son nouveau rapport sur la Manul.A ce titre, le SG a fait savoir qu' "il prévoit de formuler des propositions à l’intention du Conseil de sécurité au sujet d’arrangements de surveillance du cessez-le-feu efficaces, conformément à la résolution 2510 (2020)".Dans le document, il salue "les contributions importantes" faites par les Etats membres et les organisations régionales, dontl’Union africaine, l’Union européenne et la Ligue arabe au travail de l’ONU pour faire avancer le dialogue intra-libyen".

Par ailleurs, il assure: "Je demeure résolu à offrir les bons offices de l’ONU pour faciliter une solution en vue de mettre un terme au blocage des infrastructures pétrolières, qui se répercute négativement sur la situation économique et financière déjà précaire du pays". Pour ce faire, il souligne " sa détermination, si les conditions de sécurité le permettent, à continuer de maintenir une présence de l’ONU en Libye tout en examinant les risques et les arrangements de sécurité aux fins de l’exécution du mandat de la Manul".

"Avec l’appui du Conseil de sécurité, la désignation du prochain Représentant spécial continue d’être une priorité fondamentale", at-il indiqué. Par conséquent, le chef de l’ONU recommande "une prorogation de 12 mois du mandat de la Mission".Par ailleurs, et selon le même rapport, la situation autour de la ville de Syrte est "dans l'impasse". Le secrétaire général, dans son rapport, évoque

une mobilisation militaire continue en Libye notamment autour de Syrte, y compris "la livraison ininterrompue d'armes de plus en plus sophistiquées et mortelles " en violation des sanctions de l'ONU, qu'il qualifie de "grande préoccupation".D'après le rapport, le respect de l’embargo, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité, est vital, afin d’empêcher la poursuite

de l’intensification de la violence et de soutenir les mesures prises pour mettre un terme au conflit.Syrte a une importance stratégique en raison de sa proximité avec le croissant pétrolier de la Libye (où se trouvent la plupart des terminaux d’exportation de pétrole libyens), qui fait partie des deux tiers du territoire libyen.Lors d'un exposé le 8 juillet au Conseil, le secrétaire général a déclaré que la Manul travaillait à des solutions, y compris "une éventuelle zone démilitarisée". Cette idée, pour Syrte et Al-Jufra, a depuis été "adoptée" par un certains membres du Conseil et le chef du GNA, le Premier ministre libyen Fayez al-Serraj.