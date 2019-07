Les différents dispositifs et mécanismes de soutien et financement des jeunes porteurs de projets afin de leur permettre de créer leurs startups ont été mis en avant lundi à Alger. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), Abdelhakim Bensaoula, a souligné l'importance « de faire connaître aux jeunes porteurs de projets les différents outils qui pourront leur permettre de financer leurs startups ». Il a indiqué que l'ANPT, initiatrice de l'évènement, vise, à travers deux journées d'information et de sensibilisation sur les « mécanismes de financement pour les startups », à créer le lien entre les futures entreprises et les agences chargées de la gestion de fonds de crédit pour la création d'entreprises telle que l'ANGEM et de financement comme les banques.