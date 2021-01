Les Emirats arabes unis ont été classés comme la, meilleure destination de tourisme médical parmi les pays du Conseil de

coopération du Golf (CCG) par la Medical Tourism Association, basée aux Etats-Unis. Le classement est basé sur une variété de facteurs, y compris l'environnement de destination, l'expérience des patients, les niveaux actuels du tourisme médical et l'attrait du tourisme traditionnel.Pendant ce temps, Dubaï a conservé son sixième rang mondial et le premier parmi les pays arabes dans l'indice mondial du tourisme médical publié par le Centre international de recherche sur les soins de santé (IHRC). Selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, letourisme médical aux EAU a généré 12,1 milliards de dirhams en 2018 (3,3

milliards de dollars), soit 5,5% de plus qu'en 2017. Le recette généré par ce secteur devrait accroitre à 19,5 milliards de

dirhams (5,3 milliards de dollars) d'ici 2023, selon un rapport de l'agence de presse d'Etat, WAM.