Un vaccin contre le COVID-19 développé par la Chine est sûr et génère une réponse immunitaire, selon les données des essais cliniques publiés dans le Journal of the American Medical Association cette semaine, rapporte dimanche l'agence Chine Nouvelle.L'article a fourni une analyse provisoire des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 d'un vaccin inactivé contre le COVID-19 mis au point par l'Institut des produits biologiques de Wuhan dépendant du China National Biotec Group (CNBG), affilié à Sinopharm, et l'Institut de virologie de Wuhan dépendant de l'Académie des sciences de Chine.Ces recherches portent sur 320 volontaires en bonne santé âgés de 18 à 59 ans, dont 96 ont participé à des essais cliniques de phase 1 et 224 à des

essais de phase 2.Les résultats montrent que le vaccin a efficacement induit des anticorps neutralisants chez les volontaires et démontré une bonne immunogénicité (capacité d'une substance à déclencher une réponse immunitaire).Le document de recherche a également évalué la sécurité du vaccin, indiquant qu'aucune réaction indésirable grave n'avait été observée.L'effet indésirable le plus fréquent était une douleur au site d'injection, suivie d'une fièvre, toutes deux légères et auto-limitatives.