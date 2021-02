Le porte-parole du département d'Etat des Etats-Unis, Ned Price, a annoncé que Washingtown est prêt à participer au

sommet de l'Iran et le P5+1 en vue de discuter sur le sujet de l'accord sur le nucléaire, ont rapporté vendredi des médias iraniens.

Après une réunion virtuelle des chefs des diplomaties française, britannique, allemande et américaine, Washington a annoncé accepter une invitation de l’Union européenne à des pourparlers en présence de Téhéran pour relancer les efforts visant à restaurer l'accord de vienne sur le nucléaire iranien. Ned Price a annoncé jeudi suite au communiqué américano-européen sur le

sujet de l'accord nucléaire: "Les Etats-Unis acceptent une invitation du haut représentant de l’Union européenne à une réunion du P5+1 et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon d’avancer concernant le programme nucléaire de l’Iran". Le communiqué américano-européen est signé du Français Jean-Yves Le Drian, de l'Allemand Heiko Maas, du Britannique Dominic Raab et du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. En réponse au retrait en 2018 des Etats-Unis de l'accord et au retour des sanctions contre l'Iran, l'Iran a suspendu la mise en œuvre de certaines de ses obligations au JCPOA.