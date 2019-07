Les étudiants ont réitéré, mardi à Alger, lors de leur marche hebdomadaire, leur attachement à leur revendication exigeant le départ des symboles de l'ancien système et la "restitution du pouvoir au peuple". Moins nombreux par rapport aux précédentes marches, des dizaines d'étudiants ont manifesté à nouveau, comme tous les mardis, pour revendiquer le changement du système et le départ de ses symboles, en rejetant toutes formes de dialogue avec eux.Entourés d'un dense dispositif sécuritaire, les étudiants ont démarré leur marche de la place des martyrs et parcouru la Rue Larbi Ben M'hidi, l'Avenue Pasteur et le Boulevard Colonel Amirouche pour arriver à la Place Maurice Audin, en scandant des slogans réclamant l'application de l'article (7) de la Constitution, la poursuite en justice des têtes de la corruption et des responsables du détournement de l'argent public, et la mise en place des fondements de l'Etat de droit et de justice. Les étudiants ont réaffirmé leur détermination à maintenir la mobilisation jusqu'à l'aboutissement de toutes leurs revendications.