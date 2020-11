Les services de la police marocaine ont procédé à l’arrestation de la militante sahraouie, Khaya Sultana au niveau de l’accès nord de la ville de Boujdour dans les territoires sahraouis occupés et ce après son retour de l’étranger, a indiqué vendredi l’agence de presse sahraouie (SPS). «Suite à l’interdiction par les autorités de l’occupation marocaine de la militante sahraouie, Aminatou Haidar de se déplace en Espagne, la police marocaine a procédé à l’arrestation de sa concitoyenne Khaya Sultana au niveau de l’accès nord de Boujdour occupé après son retour de l’étranger », souligne la même source."Toutes ces tentatives de l’occupant tendent à intimider les militants sahraouis pour les empêcher d’interagir avec la dernière décision du front populaire qui a annoncé la fin de l’engagement au cessez-le-feu signé en 1991 entre le Maroc et le Polisario et le retour à la lutte armée suite à l’agression militaire marocaine ayant ciblé des manifestants sahraouis à El Guerguerat », rappelle encore la même source.