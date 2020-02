Plusieurs centaines d'habitants d'une île indonésienne isolée ont manifesté lundi contre la décision du gouvernement d'y héberger les Indonésiens évacués de Wuhan, la ville chinoise à l'épicentre d'une épidémie du nouveau coronavirus.Jakarta a évacué par avion 237 Indonésiens et un étranger marié à une Indonésienne de Wuhan, dans la région de Hubei, ce week-end.Les évacués, essentiellement des étudiants, ont atterri dimanche sur l'île de Natuna, située entre l'île de Bornéo et la péninsule malaise, où ils resteront en quarantaine pour deux semaines."La décision du gouvernement de placer en quarantaine les Indonésiens qui sont rentrés de Chine inquiète les gens, c'est pourquoi nous la contestons fortement", a indiqué à l'AFP un des manifestants, Fadilah, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.Portant des masques chirurgicaux verts, les manifestants ont demandé aux autorités de déplacer les évacués plus loin des zones résidentielles."Nous croyons que ce virus est très dangereux pour les gens de Natuna", a poursuivi le manifestant devant le parlement local.Le président indonésien a justifié cette mesure de quarantaine. "Ces gens sont en bonne santé, cependant, certaines étapes sont nécessaires dans le cadre d'un protocole de santé pour qu'ils puissent retrouver leurs familles", a noté Joko Widodo.A la suite de l'arrivée des évacués de Wuhan, les autorités locales ont fermé les écoles pour deux semaines. Depuis son apparition fin décembre en Chine, l'épidémie de pneumonie virale a contaminé plus de 17.000 personnes, dont 362 mortellement (dont un seul hors de Chine).L'Indonésie n'a pas confirmé de cas sur son sol à ce stade. Le pays d'Asie du Sud-Est à annoncé la fin de toutes les liaisons aériennes avec la Chine à compter de mercredi.