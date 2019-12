Israil Ansari peut difficilement marcher dans une rue en Inde sans être assailli par des adolescents voulant un autographe. Le jeune homme n'est pas un acteur de Bollywood, mais une vedette de TikTok, application addictive et controversée très populaire chez les jeunes Indiens.Téléchargée plus de 1,5 milliard de fois dans le monde, la plateforme TikTok permet de publier des vidéos de quelques dizaines de secondes où les utilisateurs se filment réalisant des sketchs, chantant en playback ou dansant sur fond de musique."Je suis extrêmement content lorsque je regarde les gens réagir à mes vidéos sur TikTok. J'essaye de créer du contenu qui rend mon audience heureuse, que ce soit avec une chanson accrocheuse ou des vidéos humoristiques", confie Israil Ansari, 20 ans et deux millions d'abonnés."Dans un pays de 1,3 milliard d'habitants, se faire connaître n'est pas facile", observe-t-il. Lancée en septembre 2017 par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok possède un côté ludique et rudimentaire par rapport à un réseau plus policé comme Instagram, deux aspects devenus ses atouts-clés.N'importe qui équipé d'un smartphone, que ce soit un adolescent d'une banlieue américaine ou un résident de bidonville indien, peut utiliser l'application pour raconter son histoire, gagnant ainsi des vues, des "j'aime", des partages et, éventuellement, son quart d'heure de célébrité."Les vidéos TikTok marchent car elles sont +brut+, ce qui fait que les jeunes peuvent s'y reconnaître davantage, avoir des retours dessus et parfois gagner de l'argent avec l'application, en fonction de leur popularité", explique à l'AFP Meenakshi Tiwari, analyste de Forrester Research.Un algorithme pointu permet à l'application de détecter les goûts des utilisateurs et de les diriger vers des vidéos qui pourraient leur

correspondre, happant leur attention pendant parfois des heures.Selon le cabinet Sensor Tower, TikTok a été la quatrième application la plus téléchargée au monde en 2018 (hors jeux), avec deux-tiers de ses utilisateurs ayant moins de 30 ans."L'Inde est le principal marché pour TikTok, suivi par la Chine, les Etats-Unis, l'Indonésie et le Vietnam", indique à l'AFP Craig Chapple de Sensor Tower.Le géant d'Asie du Sud représente 40% des utilisateurs de TikTok. Onze de ses 25 comptes les plus populaires au monde sont basés en Inde, dont celui d'Israil Ansari.