Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, jeudi depuis Tindouf, que les médias nationaux sont mobilisés pour la réussite de la Présidentielle du 12 décembre prochain, qualifiant cet évènement de rendez-vous important qui "ouvrira la voie à une nouvelle ère en Algérie pour amorcer un départ prometteur dans le processus d'édification et de développement durable". Dans une allocution à l'occasion d'une visite de travail dans la wilaya de Tindouf, le ministre a déclaré que "la corporation médiatique n'a jamais manqué d'accompagner les choix de l'Algérie et de soutenir les ambitions du peuple, qui s'apprête à une élection décisive, le 12 décembre prochain, ajoutant que les médias nationaux, y compris télévisuels, "sont mobilisés pour la réussite de cet important rendez-vous, qui ouvrira la voie à une nouvelle ère pour amorcer un départ prometteur dans le processus d'édification et de développement durable". Rappelant la réservation de larges espaces médiatiques à cette échéance dans le cadre du service public et en application des lois et règlements afférents, à l'instar de la Charte d'honneur, "une première dans l'histoire de la pratique électorale dans notre pays", M. Rabehi a mis en avant "la neutralité, l'objectivité et l'équidistance vis-à-vis des cinq candidats". Dans le traitement de la prochaine élection, les médias nationaux s'appuieront aux dénominateurs communs des Algériens, à savoir l'amour de la patrie et l'intérêt suprême du pays, a-t-il dit.