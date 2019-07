Les nouveaux titulaires du permis de conduire impliqués dans plus de s nouveaux titulaires du permis de conduire de moins de 2 ans sont à l'origine de 2.424 accidents de circulation enregistrés au niveau national, durant le premier semestre de 2019, a indiqué un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR). La même source a précisé que les conducteurs ayant un permis de conduire de moins de 2 ans sont impliqués dans 2.424 accidents, durant le 1e semestre de l'année en cours et que les titulaires du permis de conduire de 5 à 10 ans sont à l'origine de 2.979 accidents de circulation. Les conducteurs ne possédant pas de permis de conduire sont responsables de 1.330 accidents de circulation, selon la même source qui indique également que les chauffeurs professionnels ont été impliqués dans 1.777 accidents de circulation.