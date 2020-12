Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné mardi à M'sila l'importance des start-up dans le développement de l'économie nationale, les considérant comme "l'avenir de l'Algérie".Lors d'une visite d'inspection dans un incubateur d'entreprises relevant

de l'Université Mohamed Boudiaf, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le Premier ministre a précisé que les start-up ont un "rôle important dans le développement économique", rappelant que "le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour accompagner ce type d'entreprises''."J'ai constaté au sein de l'incubateur d'entreprises, l'immense importance des travaux proposés par les étudiants porteurs de projets, ce qui traduit l'engagement de l'université à les développer'', a ajouté, à ce propos, M. Djerad.Le Premier ministre s'est félicité, en outre, des activités réalisées dans l'incubateur, mettant l'accent sur la nécessité de répondre à toutes les préoccupations des doctorants et des chercheurs.L'incubateur d'entreprises de l'université de M'sila compte plus de 200 projets et enregistre plus d'une cinquantaine de brevets, selon les explications fournies à M. Djerad, qui a assuré que ''l'Etat continuera à accompagner les start-up afin de développer l'économie nationale''.Le Premier ministre a également présidé une cérémonie au cours de laquelle sept enseignants de l'Université Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs

travaux portant sur divers domaines de la recherche scientifique.M. Djerad inaugurera lors de sa visite dans la wilaya de M'sila 2.000 places pédagogiques, et précèdera à la pose de la première pierre des projets de 300 logements promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), ainsi que la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de wilaya.Le Premier ministre est accompagné au cours de sa visite de travail dans la wilaya de M'sila, des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et le Conseiller du Président de la République, chargé des relation extérieures, Abdelhafid Alahem.