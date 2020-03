Certains vaccins contre le COVID-19 devraient entrer en essai clinique à la mi-avril ou plus tôt, a déclaré vendredi un responsable cité par l'agence Chine Nouvelle. Les scientifiques chinois mènent une course contre la montre pour réaliser des avancées scientifiques et technologiques dans la prévention et le contrôle de l'épidémie en adoptant cinq approches technologiques, a relevé Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du Conseil des Affaires d'Etat, lors d'une conférence de presse organisée vendredi à Wuhan, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le pays a adopté les méthodes de traitement qui combinent la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et la médecine occidentale pour le COVID-19, et a conduit des essais cliniques et des études sur différents types de patients, y compris ceux qui présentent des symptômes légers, après avoir testé plus de 5.000 types de médicaments. Le traitement à la MTC a enregistré de bons résultats, empêchant l'aggravation de l'état des patients avec des symptômes bénins, a déclaré M. Ding. Il a ajouté que, selon un bilan établi le 3 mars, un total de 14 types de réactifs de test d'acide nucléique ont été mis à disposition après avoir obtenu des approbations d'urgence.