Le conseiller du Président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a affirmé vendredi, à Sétif que les zaouïas ont toujours joué un rôle important dans la préservation de l'identité nationale et des valeurs de la société algérienne et ont été de tout temps une soupape de sécurité contre le colonialisme.

"Réhabiliter le rôle des ces institutions religieuses au sein de la société constitue un pan de la restauration de la mémoire nationale", a précisé M. Belakhdar, au cours d’une réunion avec des représentants des zaouïas, des écoles coraniques et des associations religieuses, soulignant l’importance pour ces établissements de retrouver leur véritable rôle, celui "de tribunes de savoir".

Il a, à ce propos ajouté qu’ "à l'avenir, l'establishment religieux devrait assumer la mission de débattre et de lancer des réflexions devant aboutir à l'organisation de séminaires et de forums et à l'ouverture des écoles, et autres".

Relevant que "les Algériens unis partagent la mission de préservation du pays", M. Belakhdar a exhorté les hommes des zaouïas à être des "partenaires dans la tâche d'élaboration des politiques et des lois et de l’édification des institutions qu’aspire l’Algérie nouvelle". Au cours du débat qui a suivi l’intervention du Conseiller du Président de la République chargé des associations religieuses, des participants ont relevé les problèmes auxquels sont confrontés ces institutions religieuses dans la wilaya, proposant un appui financier et moral des zaouïas, la réhabilitation de certaines d’entre elles ainsi que l’octroi des bourses d’études aux élèves de ces établissements religieux similaires à celles attribuées aux étudiants universitaires et aux apprentis des centres de formation professionnelle ainsi que l’organisation périodique de forums pour les cheikhs des zaouïas.

Ces préoccupations s'inscrivent dans le cadre d'une démarche visant la réévaluation des missions de ces institutions religieuses et leur accompagnement pour réhabiliter leur place dans la société, a-t-on souligné.