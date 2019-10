Les manifestations, qui ont commencé jeudi soir, au Liban contre les nouvelles taxes prévues dans le budget 2020 ont fait 23 blessés parmi les civils et 60 dans les rangs des soldats de l'armée libanaise, ont rapporté vendredi des médias locaux. Selon la chaîne de télévision locale Al Jadeed qui cite un bilan des autorités libanaises, les manifestations de jeudi soir organisées contre les nouvelles taxes prévues dans le budget 2020 ont fait 23 blessés parmi les civils et 60 dans les rangs des soldats de l'armée libanaise. Des milliers de manifestants libanais continuent de protester contre les politiques gouvernementales et ont bloqué des routes à travers le pays, a ajouté la même source. La colère des manifestants a pour origine la proposition par le gouvernement d'imposer le carburant, le tabac, les produits de luxe et l'application WhatsApp ainsi que d'autres applications permettant des appels Internet, en plus d'augmenter les taxes sur la valeur ajoutée dans son budget d'Etat 2020. Le cabinet du gouvernement devrait se réunir plus tard dans la journée pour discuter du budget 2020, alors que le premier ministre Saad Hariri devra prononcer un discours vendredi. Le gouvernement, confronté au défi de l'adoption d'un budget tout en réduisant le déficit, a renoncé jeudi soir à imposer une taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet. Ces dernières semaines la tension est montée au Liban sur fond d'aggravation de la situation économique, avec des craintes d'une dévaluation et d'une pénurie de dollars sur les marchés de change. Le Parlement a adopté en juillet un budget d'austérité pour 2019 qui doit permettre de faire reculer de quatre points le déficit qui a atteint 11,4% du PIB.