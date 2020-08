Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), créé pour juger les responsables de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri dans un attentat à Beyrouth en 2005, doit rendre son jugement le 7 août dans le procès de quatre hommes accusés d'y avoir

participé, rapportent les médias.Le 14 février 2005, Rafic Hariri est tué dans un attentat à Beyrouth, qui fait au total 22 morts et plus de 220 blessés. Un kamikaze a fait sauter une camionnette piégée au passage de son convoi blindé.Le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité de l'ONU crée un tribunal international pour juger les auteurs de l'assassinat de Hariri. Le 10 juin, la résolution 1757 du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la mise en place du tribunal entre en vigueur. Le 1er mars 2009, le TSL ouvre à La Haye en affichant sa volonté de rendre justice aux "victimes des crimes" et des attentats au Liban.Son procureur, le Canadien Daniel Bellemare, assure que "l'enquête et les poursuites judiciaires ne sont pas et ne seront pas influencées par la politique, elles sont gouvernées par des principes juridiques".Fin avril, le TSL ordonne la libération des quatre généraux libanais détenus au Liban depuis 2005.Fin juin 2011, le TSL remet un acte d'accusation sous scellé et quatre mandats d'arrêt au procureur général à Beyrouth. Le ministre de l'Intérieur confirme par la suite les noms de quatre suspects, "Moustafa Badreddine, Salim Ayyash, Assad Sabra et Hussein Oneissi".Le 17 août, le TSL rend public l'acte d'accusation, estimant qu'il y a suffisamment de preuves pour entamer un procès.Le 16 janvier 2014, le procès de quatre accusés de l'assassinat de Hariri s'ouvre à Leidschendam, dans la banlieue de La Haye, en leur absence. D'après le TSL, plus de 300 personnes ont témoigné dans le cadre du procès.En septembre 2019, le TSL inculpe Salim Ayyash pour trois autres attentats contre des hommes politiques, Marwan Hamadé, Georges Haoui et Elias Murr, en 2004 et 2005.Il s'agit de la première affaire ouverte devant ce tribunal en dehors du procès dans l'assassinat de Rafic Hariri