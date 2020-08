Trois nouveaux suspects dans l'affaire de la double explosion meurtrière du 4 août dernier dans le port de Beyrouth ont été interpellés mardi, portant le total provisoire de personnes arrêtées à 12, ont rapporté des médias libanais.Outre les trois suspects interpellés, le juge d'instruction et procureur général près la Cour de justice, le tribunal pénal chargé du dossier des explosions dans le port de Beyrouth, Fadi Sawan, a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de trois employés du Port, selon l'agence de presse libanaise (NNA).Dans le courant de ce mois, trois responsables du Port de Beyrouth avaient été interpellés, dont le directeur général du port Hassan Koraytem, le directeur général des Douanes Badri Daher et son adjoint Chafic Merhi.Deux énormes explosions avaient secoué le 4 août le port de la capitale libanaise, faisant 177 morts et quelque 6.000 blessés. Les dégâts ont été estimés à plus de 10 milliards de dollars par les services du gouverneur de Beyrouth.