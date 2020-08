Le nouveau Premier ministre au Liban se tiendront lundi, près de trois semaines après la démission du gouvernement de Hassane

Diab suite à la double explosion de Beyrouth du 4 août, a annoncé la Présidence libanaise.Selon l'agence de presse libanaise (NNA) qui a repris le communiqué, les consultations s’ouvriront avec l’ancien Premier ministre, Najib Mikati. Ensuite, ce sera au tour de l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, d’être reçu par le chef de l’Etat libanais, Michel Aoun, suivi de l’ancien PM Tammam Salam, du vice-président du Parlement, Elie Ferzli, des blocs parlementaires et des députés indépendants.Ils se succèderont au palais présidentiel dès lundi matin pour annoncer leur candidat.Jusqu'à présent, aucun consensus n'a émergé sur le nom de la personnalité qui devra diriger le gouvernement.L'ancien Premier ministre Saad Hariri a annoncé cette semaine qu'il

n'avait pas l'intention de revenir au pouvoir.Une semaine après les explosions de Beyrouth, Hassane Diab a démissionné

de son gouvernement. L'explosion du 4 août au port de Beyrouth, a fait au moins 160 morts, plus de 6.000 blessés et causé des dégâts estimés entre 12 et 15 milliards de dollars.