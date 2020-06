A une question sur ce qui a été évoqué dans le communiqué de Soufiane Djilali (prédident de Jil Jadid) concernant sa demande de libération de certains détenus, le ministre conseiller a précisé, lors d’une conférence de presse au siège de la Présidence de la République, que c'était "vrai" et que c’était le "fruit du dialogue", soulignant que le président de la République avait "promis d'étudier cette demande". Le Président Tebboune a "répondu à la demande du président de Jil Jadid et promis de l'étudier dans le cadre du plein et strict respect de ses pouvoirs constitutionnels et de son attachement total au respect de l'indépendance de la justice", a ajouté M. Belaïd, estimant que ceux qui boycottent le dialogue "assument leurs responsabilités".