Le département libyen du contrôle de l'immigration à Benghazi, une ville dans l'est du pays, a annoncé dimanche le rapatriement de 62 immigrants clandestins vers le Tchad et le Soudan. Les immigrants ont été rapatriés par voie terrestre à la frontière sud avec le Tchad et le Soudan, a annoncé le département dans un communiqué. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a récemment déclaré que la Libye comptait plus de 650 000 immigrants clandestins, dont 6 000 aux centres de détention. Des milliers d'immigrants clandestins ont choisi de traverser la Méditerranée vers l' Europe depuis la Libye, plongée dans l'insécurité et le chaos depuis la chute de l'ex-président Mouammar Kadhafi.