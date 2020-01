Une conférence internationale pour tenter de résoudre le conflit en Libye avec les principaux protagonistes et pays impliqués sera organisée en janvier à Berlin, a indiqué lundi un porte-parole du gouvernement allemand."Les préparatifs d'une telle conférence sont en cours, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière, Steffen Seibert, porte-parole du gouvernement, ajoutant qu'elle serait réunie "dans tous les cas" en janvier.Elle pourrait se tenir dimanche prochain, le 19 janvier, a-t-il dit, même s'il est encore trop tôt pour pouvoir le confirmer à ce stade.En parallèle, la présidence turque a annoncé une visite ce jour-là du chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan à Berlin, sans en préciser le motif. Et la présidence égyptienne a indiqué de son côté que le chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi, impliqué dans le conflit, s'était entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel.Cette conférence devrait réunir sous l'égide de l'ONU au moins dix pays: les cinq membres du Conseil de sécurité, ainsi que l'Allemagne, la Turquie,

l'Italie, l'Egypte et les Emirats arabes unis.Cette annonce de sommet international sur la Libye fait suite à l'entrée en

vigueur dans le pays d'une fragile cessez-le-feu entre les belligérants: le gouvernement d'union libyen (GNA) reconnu par l'ONU et les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen. Angela Merkel avait rencontré à ce sujet samedi le président russe Vladimir Poutine à Moscou.Le président français, Emmanuel Macron, a insisté lui lundi sur la nécessité que le cessez-le-feu soit "crédible, durable et vérifiable" pour créer les conditions d'une reprise du dialogue inter-libyen, a indiqué son entourage lundi.