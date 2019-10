Deux enfants ont été tués mardi dans la chute de roquettes sur leur maison au sud de la capitale libyenne, théâtre d'affrontements meurtriers depuis avril, selon le ministère de la Santé du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Trois autres personnes de la même famille ont été blessés --une autre enfant et les deux parents-- dans le quartier résidentiel de Salaheddine, au sud de Tripoli, a précisé le porte-parole du ministère, Al-Amin al-Hachemi, cité par des médias. Les forces du GNA ont accusé les troupes de Khalifa Haftar qui mène depuis avril une offensive pour s'emparer de Tripoli, d'être derrière les tirs de roquettes, le qualifiant de "criminel de guerre". Plus tôt, Amnesty International (AI) a déploré que de nombreux civils libyens soient pris "entre deux feux" dans la bataille qui fait rage depuis près de sept mois autour de la capitale libyenne, évoquant de possibles "crimes de guerre". Les combats ont fait au moins 1.093 morts et 5.752 blessés, dont des dizaines de civils, et forcé plus de 128.000 personnes à quitter leur foyer, selon un bilan de l'ONU en juillet. Dans un communiqué, l'Unicef a fait état de 7 enfants tués en deux semaines, sans compter ceux de mardi. "Les enfants ne sont pas une cible et doivent être protégés à tout moment, où qu'ils soient. Les parties au conflit doivent s'abstenir de s'attaquer aux infrastructures civiles, notamment les maisons, les écoles, les hôpitaux", a ajouté l'organisation.