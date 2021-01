La mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a précisé, dans le communiqué publié samedi sur son site officiel, avoir reçu un total de 28 candidatures du LPDF.

"Nous saluons l'enthousiasme manifesté par les membres du LPDF dans le processus de nomination", a déclaré Mme Willimas.

Conformément au principe fondamental d'inclusivité du LPDF, la Mission a porté le nombre de membres du Comité consultatif à 18 membres afin d’assurer une large diversité géographique et politique ainsi que la participation des femmes, des jeunes et des composantes culturelles.

Le mandat du Comité sera strictement limité dans le temps et sa mission principale sera d’examiner les questions en suspens liées à la sélection d’un "organe exécutif unifié et de présenter des recommandations concrètes et pratiques sur lesquelles la plénière se prononcera", assure-t-on dans le même communiqué.

Auparavant, Stéphanie William a rappelé que la date des élections est prévue pour le 24 décembre 2021, affirmant que la route vers ces échéances "est un objectif sur lequel nous ne reculerons pas".

"Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment dans un processus ouvert. Nous avons un objectif clair, les élections", a-t-elle dit.

Le 18 décembre, la Manul avait annoncé la formation d'un "comité juridique" composé de membres du Forum pour le dialogue politique afin d'élaborer une loi pour les élections prévues en 2021.