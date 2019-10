L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fourni des médicaments essentiels à des dizaines d'hôpitaux et de centres médicaux en Libye, a annoncé, mardi, le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU (CERF). "Des médicaments pour le traitement de milliers de patients sont arrivés dans plus de 40 des principaux centres de santé et hôpitaux libyens grâce à l'OMS en Libye", a-t-il tweeté. "Le CERF a fourni les approvisionnements dont nous avons un besoin urgent", a-t-il ajouté. De graves pénuries de fournitures médicales essentielles dans les hôpitaux et les centres médicaux en Libye obligent les Libyens à recourir à des cliniques privées très coûteuses.