La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul) a condamné, lundi, les récentes menaces d'un groupe armé contre le

ministère libyen des Finances les qualifiants comme " acte déplorable qui porte gravement atteinte à la légalité", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "La Mission exprime son plein soutien à la décision des autorités compétentes d'identifier et de poursuivre les coupables et se tient prête à fournir tout le soutien nécessaire aux institutions et aux responsables du pays pour les aider à servir le peuple libyen par le respect intégral de l'Etat de droit", selon le communiqué. La semaine dernière, des hommes armés ont pris d'assaut le ministère des Finances et ont demandé au ministre, Faraj Boumtari, de verser de l'argent à un groupe armé sous la menace des armes. Le ministère de l'Intérieur a émis un mandat d'arrêt à leur encontre. La Libye souffre d'une escalade des violences et d'un vide sécuritaire depuis la chute de l'ancien dirigeant Moammar Kadhafi en 2011.