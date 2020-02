L’Union africaine (UA) va proposer une mission d’observateurs conjointe avec l’ONU pour surveiller le respect de cessez-le feu en Libye, alors que les deux camps rivaux sont prêts à négocier une trêve durable, a appris l’APS vendredi de source proche du dossier. " Une fois la cessation des hostilités est signée, l’Union africaine va proposer une mission d’observateurs conjointe avec l’ONU pour veiller au respect effectif du cessez-le-feu sur le terrain ", confie la même source à l’APS à la veille d’un sommet africain important sur la Libye. L’Organisation panafricaine qui veut se ressaisir du dossier libyen s’active depuis quelques semaines à jouer un rôle de premier plan pour contenir la crise dans ce pays plongé dans le Chaos depuis 2011. La proposition de l’Union africaine intervient au lendemain des pourparlers de Genève entre belligérants libyens. Les deux partis ont accepté de transformer la "trêve" en un "cessez-le-feu durable" mais les conditions ne sont pas encore établies. Samedi, le Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA (CPS), se réunira en sommet, pour " sécuriser une démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu, le respect de l’embargo sur les armes et la cessation des interférences en Libye ", a déclaré jeudi le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui dans un entretien à l’APS.