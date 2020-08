«Cette déclaration facilitera les initiatives de dialogue ainsi que la reprise des travaux de la Commission Militaire Conjointe des Nations Unies, en vue d’atteindre un cessez-le-feu général», souligne le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l’UA affirme que «cette annonce est de nature à relancer le dialogue politique inter-libyen ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Comité de Haut Niveau de l’Union africaine sur la Libye, le 30 janvier 2020 à Brazzaville, République du Congo, portant sur les modalités et le calendrier des travaux préparatoires relatifs à la Conférence de Réconciliation Nationale inter-libyenne de l’Union africaine».

M.Moussa Faki «salue les efforts des parties libyennes visant à privilégier la voie du dialogue et non celle des armes, comme unique solution pouvant mettre fin à presque une décennie de guerre et invite les autres parties libyennes à respecter ce cessez-le-feu et à joindre leur voix à cette annonce conjointe dans l’intérêt de la Libye ».

L’Union africaine poursuivra ses efforts en vue d’aider le peuple libyen à sortir de cette crise et invite la communauté internationale à soutenir cette nouvelle dynamique, ajoute le communiqué.