. Fidèle à ses engagements, ses valeurs et sa responsabilité sociétale, la société des eaux minérales Guedilaorganise des journées de sensibilisation autour du cancer du sein pour les femmes algériennes pour les initier à procéder au dépistage précoce du cancer du sein, une maladie qui touche plus de 13 000 femmes annuellement en Algérie.Une animation est assurée durant ces rencontres qui auront lieu à Alger, Setif et Oran afin de faire passer le message au public et plus particulièrement aux femmes. Une intervention d’un médecin assurera la sensibilisation du public à la maladie, les symptômes, la prévention, et la nécessité de prise en charge médicale et chirurgicale.

Le programme des journées de sensibilisation est prévu ainsi :

1ére Journée : Au Centre Commercial Bab Ezzouar, Alger le 25/10/2020.

2éme Journée : Au Park Mall, Sétif le 27/10/2020.

3éme Journée : Au Centre Commercial Sénia, Oran le 31/10/2020.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du travail de sensibilisation qui s’impose tout au long de l’année, et à l’occasion d’octobre rose plus particulièrement,à travers cette opération à dimension sociale, Guedila des Eaux Minérales réaffirme son statut d’entreprise citoyenne qui met la santé des citoyens au cœur de ses préoccupations.