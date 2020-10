"Les membres du Conseil de sécurité accueillent favorablement l'accord de cessez-le-feu permanent" signé à Genève sous l'égide des Nations unies, souligne le texte. Ils "demandent aux parties libyennes de se conformer à leurs engagements et d'appliquer intégralement l'accord", ajoute la déclaration.

Le Conseil de sécurité leur réclame "de montrer la même détermination dans la recherche d'une solution politique" lors des réunions prévues à ce sujet à partir du 9 novembre en Tunisie, indique le texte.

Sa déclaration rappelle enfin la nécessité de respecter l'embargo sur les armes décrété pour la Libye en 2011 et de ne pas intervenir dans les affaires internes du pays.

Les parties rivales en Libye ont signé le 23 octobre un accord de cessez-le-feu permanent avec "effet immédiat", après cinq jours de discussions à Genève organisées par l'ONU qui a salué un "tournant" pour la paix dans ce pays rongé par les violences.

Plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est déchirée entre deux pouvoirs: le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et soutenu par la Turquie et le Qatar, et les autorités alliées du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est appuyé notamment par les Emirats arabes unis, l'Egypte et la Russie.