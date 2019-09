Les forces du gouvernement libyen soutenu par l'ONU ont mené, jeudi dans le sud de Tripoli, 14 raids aériens contre les forces rivales de l'armée basée dans l'est du pays. "L'armée de l'air a effectué 14 frappes aériennes contre des positions appartenant aux milices de Haftar dans le sud de Tripoli, détruisant des entrepôts de munitions et des véhicules militaires", a déclaré dans un communiqué le porte-parole des forces du gouvernement soutenu par l'ONU, Mohamed Gununo. Selon le communiqué, les frappes ont également détruit des centres de commandement et des fortifications de l'armée libyenne basée dans l'est. Le communiqué ne donne pas de détail sur d'éventuelles victimes. L'armée libyenne basée dans l'est du pays, dirigée par le maréchal Khalifa

Haftar, est engagée depuis début avril dernier dans une vaste offensive militaire contre le gouvernement soutenu par l'ONU à Tripoli et dans ses environs. Des milliers de personnes ont déjà été tuées et blessées dans les combats, et près de 120 000 civils ont fui leur domicile pour échapper aux violences. La Libye est en proie à une instabilité politique et à des violences croissantes depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.