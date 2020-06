S'entretenant lors d'un appel téléphonique vendredi avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union national (GNA), M. FayezSerradj pour examiner les derniers développements sur les plans militaire et politique en Libye, Mme Merkel a renouvelé son appui au processus et son attachement à la sécurité et la stabilité de la Libye.

Serradj a exprimé pour sa part son estime pour les efforts consentis par la chancelière allemande en vue d'une solution politique à la crise libyenne, affirmant "nous avons soutenu dès le début les conclusions du Sommet de Berlin en assurant que le dénouement de la crise ne saurait se faire avec la solution militaire. Nous avons toujours été pour le processus politique mais nous n'avons malheureusement pas trouvé un véritable partenaire pour concrétiser la paix".

Le président du Conseil présidentiel du GNA est revenu lors de cet entretien sur son initiative de sortie de crise qui stipule la tenue d'un sommet libyen sous les auspices de la mission onusienne regroupant toutes les composantes du peuple libyen, un sommet qui aboutirait à l'organisation parallèle d'élections présidentielle et parlementaires en fin d'année.

"Certains avancent des manœuvres politiques et non des initiatives pour se trouver un rôle. Ils sont motivés par des intérêts personnels et non par l'intérêt de la nation", a-t-il affirmé.

Réitérant, par la même occasion, l'attachement du gouvernement libyen aux constantes nationales, M. Serradj a assuré que le Gouvernement prendra part à toute initiative de dialogue avec des véritables partenaires désirant édifier un état civil, démocratique et moderne.

A noter que dans le cadre des efforts internationaux de règlement de la crise libyenne, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio rencontrera ce vendredi son homologue allemand, Heiko Maas pour examiner la situation en Libye.

"Je serai à Berlin ce vendredi pour rencontrer le ministre Heiko Maas pour s'entretenir de la Libye mais aussi des flux touristiques", a indiqué le chef de la diplomatie italienne dans une déclaration télévisée.