Trois personnes ont été blessées dans des raids menés vendredi par les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar contre deux aéroports sous contrôle du gouvernement d'union nationale (GNA) dans le nord de la Libye, selon des communiqués de ce

gouvernement. Pour la seconde fois en moins de 48 heures, l'aérodrome de Zouara (120 km à l'ouest de Tripoli) et Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, ont été visés par des attaques. Selon les forces pro-GNA, "un membre de la protection civile" a été blessé

lors du raid contre cet aérodrome. Pour sa part, la direction de l'aéroport de Mitiga a fait état vendredi de tirs de roquettes contre la piste de l'aéroport, "alors que les avions décollaient et atterrissaient". Selon les forces pro-GNA, "des missiles de type Grad lancés par les milices" du maréchal Haftar "ont visé des employés de la société de services aéroportuaires" de Mitiga. (...) Deux d'entre eux ont été blessés. Les vols ont ainsi été suspendus temporairement, ceux devant atterrir à Mitiga ayant été déroutés vers Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. De son côté, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a déploré "les attaques systématiques de plus en plus nombreuses contre des aéroports de l'ouest de la Libye, notamment ceux de Zouara et de Mitiga". "Ces attaques mettent en danger la vie de milliers de voyageurs civils, y compris du personnel de l'ONU et des travailleurs humanitaires", a indiqué

la Manul sur son site. Khalifa Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après plus de quatre mois d'affrontements meurtriers, ses forces, freinées par celles appuyant le GNA, n'ont guère avancé, restant aux abords de la capitale.