Le président du Parlement libyen Aguila Saleh a annoncé la tenue d'une séance parlementaire le 8 mars pour discuter du

vote de confiance au gouvernement que le Premier ministre par intérim Abdel Hamid Dbeibah n'a cependant toujours pas présenté.

Selon une feuille de route onusienne, M. Dbeibah avait jusqu'à vendredi pour soumettre un gouvernement au Conseil présidentiel et au Parlement. "Il a été décidé de convoquer le Parlement pour discuter d'un vote de confiance au gouvernement lundi 8 mars à 11h00", a annoncé dans un communiqué Aguila Saleh. La séance aura lieu à Syrte, à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest, "si la

Commission militaire conjointe 5+5 (la) sécurise", a précisé M. Saleh en référence à un groupe composé de cinq responsables militaires de chacun des deux camps rivaux mis en place dans le cadre d'un processus de négociations sous l'égide de l'ONU.

"Si cela s'avérait impossible, la session aura lieu au siège temporaire du Parlement à Tobrouk" (est), a-t-il ajouté. Aguila Saleh a appelé M. Dbeibah à choisir dans son équipe gouvernementale "des personnes compétentes et intègres issues de toutes les régions dupays, pour que le consensus souhaité soit atteint". M. Dbeibah a été désigné Premier ministre le 5 février par 75 délégués

libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU. Son gouvernement aura pour tâche d'unifier les institutions de ce pays

miné par une crise depuis 2011 et mener la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. M. Dbeibah avait déclaré jeudi soir avoir transmis au Parlement "la structure et la vision" de son gouvernement, mais sans fournir de noms de ministres.