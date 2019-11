La direction de l'USM Alger a annoncé dimanche avoir appuyé le dossier qu'elle a introduit au niveau du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs par les dernières déclarations du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, qui lui sont favorables dans l'affaire du derby perdu par forfait contre le MC Alger. Invité sur une émission sportive diffusée vendredi sur la radio nationale, Zetchi avait expliqué en effet que "pendant la précédente réunion du Bureau fédéral à Ouargla, des membres de la Ligue de football professionnel avaient exposé le problème des matchs en retard et de la possibilité d'en faire jouer quelques uns pendant les dates Fifa afin d'alléger le calendrier", ajoutant qu'après une longue discussion "la FAF avait fini par accepter". Mais selon le premier responsable de la Fédération algérienne de football (FAF), cette acceptation a été conditionnée par deux points importants, à savoir qu'aucun match en retard ne se joue pas en même temps que les matchs de l'Equipe nationale, et que les clubs concernés soient d'accord pour jouer aux dates qui allaient leur être fixées. Une réaction "favorable" aux Rouge et Noir, sanctionnés par un match perdu sur tapis vert et par une défalcation de trois points pour avoir refusé de jouer ce derby contre le voisin mouloudéen. L'USMA avait argué son refus de disputer ce match par le fait que plusieurs de ses joueurs se trouvaient en équipe nationale militaire, en plus de l'international libyen El-Lafi, qui était également retenu avec la sélection de son pays. Mais la Ligue s'était "entêtée" à l'obliger de jouer, n'hésitant pas à sanctionner le club après son forfait. Ainsi, et s'étant sentie lésée par cette sanction, la direction de l'USMA a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs avec l'espoir de recouvrir ses droits. Aujourd'hui, avec les propos du président de la FAF, elle a décidé d'appuyer son dossier par cette nouvelle pièce, alors que le verdict du Tribunal devrait être rendu cette semaine.