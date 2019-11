Le CR Belouizdad s'est emparé du leadership de la Ligue 1 algérienne de football, malgré son semi-échec à domicile face à l'AS Aïn M'lila (1-1), samedi pour le compte de la 11e journée, ayant vu l'ancien co-leader, le MC Alger glisser à la deuxième place, après sa défaite chez l'ASO Chlef (2-1). Cueillis à froid, par un joli tir de Merouane Dehar (9'), les Belouizdadis ont attendu la 83' pour arracher l'égalisation, grâce à une belle tête croisée du défenseur central Zakaria Khali, ayant ainsi évité le pire à son équipe (1-1). A noter la grave blessure du défenseur central et capitaine de l'AS Aïn M'lila, Ziad Rabah, victime d'un terrible télescopage avec son gardien, et qui fut remplacé au quart d'heure de jeu. Ce nul a suffi au bonheur du Chabab, puisqu'il lui permet de prendre une longueur d'avance sur le Doyen, battu à Chlef sur des réalisations de Benamrane (21') et Benhamla, qui avait transformé un penalty à la 83', alors que dans un premier temps, Frioui avait égalisé pour les Vert et Rouge à la 62'. Autre changement important dans le peloton de tête, celui de la JS Saoura, qui s'est emparée seule de la troisième marche du podium, grâce au nul vierge qu'elle a ramené de chez la JS Kabylie. Du moins provisoirement, car le MC Oran, un de ses principaux concurrents pour cette troisième place compte un match en moins, puisqu'il ne joue que dimanche chez le NA Hussein Dey, avec donc la possibilité de supplanter la JSS en cas de victoire. De son côté, l'USM Bel-Abbès a réussi à renverser le CS Constantine (2-1), alors qu'il avait commencé par être mené, sur un but d'Abid (15'). Ce sont Aïchi (71') et Belhocini (78') qui ont réussi ce renversement de situation, propulsant leur équipe par la même occasion à la 9e place du classement général, avec treize points. A l'instar du CRB, le Paradou AC a attendu la toute fin de match pour "sauver les meubles" contre l'ES Sétif, car c'est l'Aigle noir qui a commencé par mener dans ce match, grâce à Redouani, qui avait transformé un penalty à la 14' et c'est Messibah qui a arraché cette précieuse égalisation à la 85'. Le NC Magra n'arrive toujours pas à renouer avec le succès en concédant le nul face au CA Bordj Bou Arréridj (1-1). Pourtant les locaux ont mené au score grâce à Abdelhafid (16'). Mais à force d'insister, les Criquets ont réussi à forcer le partage des points, par Guessan (77'). Une bien mauvaise affaire pour le nouveau promu, qui reste donc coincé à l'avant-dernière place du classement général, avec seulement neuf unités au compteur. Enfin, dans la capitale des Zibans, l'US Biskra a réalisé l'essentiel contre l'USM Alger, qu'elle a petitement dominé (1-0), grâce à Guebli (30'). Un succès ô combien important pour les gars du Sud, car il leur permet de quitter leur inconfortable place de premiers relégables et de se positionner carrément au milieu du tableau avec désormais douze points. A signaler que trois cartons rouges ont été distribués lors des sept matchs disputés ce samedi, à savoir : pour le joueur du NC Magra Touhami, expulsé à la 62', tout comme cela a été car pour Dehar, de l'AS Aïn M'lila (86') et Bourdim du MC Alger (79').