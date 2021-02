Considéré comme l'un des attaquants les plus en verve ces dernières journées, Khalfallah (29 ans) a ouvert le score, avant que son équipe ne marque le pas par la suite, concédant sa première défaite depuis dix journées. Khalfallah restait sur un doublé signé lors de la victoire à la maison face au NA Husseïn-Dey (2-1), lors de la 13e journée.

De son côté, Beldjilali est resté muet lors du naufrage de son équipe à domicile face à la JS Saoura (0-6).

Beldjilali et Khalfallah sont talonnés de près par Hamza Koudri (USM Alger) et Billel Zaïdi (JS Saoura), avec 6 buts chacun.

Dans ce classement des buteurs, le quatuor de tête est suivi par trois joueurs qui comptent cinq buts chacun : Hamza Belahouel (CR Belouizdad), Mohamed Amine Amoura (ES Sétif) et Adil Djabout (AS Aïn M'lila).

Cette 14e journée a été tronquée de quatre rencontres : JSM Skikda - MC Alger, ES Sétif - AS Aïn M’lila, NC Magra - CR Belouizdad et JS Kabylie - RC Relizane, reportées en raison de l'engagement du MCA, du CRB, de la JSK et de l'ESS dans les compétitions africaines interclubs.

Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de la saison 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila puis Al-Taee Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-Salal et Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts chacun.