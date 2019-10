L'attaquant international algérien Islam Slimani, auteur d'un début de saison époustouflant avec l'AS Monaco (Ligue 1française de football), figure parmi les joueurs nominés au titre du meilleur joueur du championnat du mois de septembre, décerné par l'Union

nationale des footballeurs professionnels (UNFP), rapportent mardi les médias locaux. Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d'une saison en provenance de Leicester City (Angleterre), Slimani (31 ans) n'a pas tardé à démontrer ses qualités en inscrivant quatre buts et délivrant cinq passes décisives. L'ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal) est nominé pour ce trophée en compagnie de l'attaquant nigérian de Lille Victor Osimhen (2 buts et 2 passes décisives) et le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois. Le sélectionneur national Djamel Belmadi n'a pas tari d'éloges ce mardi sur Slimani, estimant qu'il était capable de battre le record de buts en sélection, détenu par Abdelhafid Tasfaout (36 buts). "Slimani marche sur l'eau, il fait des choses exceptionnelles dans une équipe moribonde. C'est un pari d'un entraineur qui le connaissait déjà (le Portugais Leonardo Jardim, ndlr). Il est le N.1 au milieu de vedettes. Je ne suis pas étonné, avec sa mentalité il pourra battre le record de Tasfaout".