Le NC Magra, la JS Saoura, l'US Biskra et l'ES Sétif n'ont pas raté l'opportunité de s'installer en tête du classement du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football, lors de la 2e vague de la 1re journée de compétition jouée samedi qui a effacé les timides débuts de la 1re partie disputée vendredi et qui s'est soldée par 4 nuls en autant de matches.

Toutefois, tous les regards étaient braqués sur l'affiche de cette journée inaugurale qui a opposé au stade Omar Hamadi, deux cadors de la compétition en l'occurrence, l'USM Alger et l'ES Sétif.

Et contre toute attente, les "Aigles Noirs" ont attendu les cinq dernières minutes pour planter deux banderilles mortelles signées le jeune Mohamed El Amine Amoura aux (86e et 90e+1) et qui permettent à son équipe d'afficher clairement ses ambitions. Cette victoire ô combien précieuse a été acquise sur le terrain des Usmistes, non encore remis de leur défaite en Super-Coupe d'Algérie, samedi dernier devant le champion d'Algérie le CR Belouizdad (1-2).

La JS Saoura est la 2e équipe avec l'ESS qui réalise la meilleure opération de cette journée en s'imposant hors de ses bases et plus précisément à Médéa. Un but tardif de Hamri (74e) permet aux hommes du Sud-Ouest algérien de démarrer en trombe leur saison.

De son côté, le NC Magra vainqueur sur le fil de l'ASO Chlef (3-2) dans un match à vocation offensive, doit une fière chandelle au vieux baroudeur El Hadj Bouguèche, auteur du but victorieux dans le temps additionnel (90e + 1). Ses camarades Laib (33e), Demane (61e) ont balisé le terrain, alors que le Chelifien Beldjillali, s'est contenté de partager la tête du classement des buteurs avec le Sétifien Amoura, en inscrivant deux penalties (55 et 84emes).

Enfin, le derby de l'est algérien, entre l'US Biskra et la JS Skikda est revenu petitement aux locaux (1-0) sur un but inscrit par Othmani (72e), suite à une bévue monumentale du gardien skikdi, Abdelbassit Bouchareb.

La 1re partie de la première journée entamée hier vendredi, s'est soldée rappelle t-on par quatre nuls, au cours desquels les équipes visiteuses (WA Tlemcen, MC Oran, Paradou AC, et le CABB Arreridj) ont ramené un précieux point de leurs déplacements.

Cette journée a été tronquée de deux matchs reportés à une date ultérieure : USM Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouizdad. Les deux clubs algérois sont engagés au tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique.

Si le MCA a réussi ce samedi a ramener un précieux nul (1-1) de son voyage au Bénin devant les Buffles du Borgou, le Chabab accueillera dimanche les Libyens d’Al-Nasr au stade olympique du 5-Juillet (17h00).